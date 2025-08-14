Mersin, Muğla, Osmaniye ve Hatay’da orman yangınlarına karşı amansız mücadele sürüyor: Birçok köy ve mahalle boşaltıldı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangına karadan ve havadan müdahaleye başladı.

MERSİN ORMAN YANGINI

Mersin Valisi Atilla Toros, dün 3 ayrı noktada orman yangını çıkan Silifke ilçesinde incelemelerini sürdürdü. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, "11 hava, 373 kara aracı ve 1016 personel ile sahadayız. Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere, Çamlıca mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplamda 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız için pansiyonları hazırladık. Yangında şu ana kadar dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşa tıbbi müdahalede bulunuldu. Taburcu edildi. Şu ana 53 hane yangından zarar gördü" diye konuştu.

ANAMUR İLÇESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan yangın söndürme helikopteri alevlere müdahaleye başladı. Karadan da ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan ve havadan yangına müdahaleye başladı.

MUĞLA YANGIN

Yangın, Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Saklıkent bölgesinde saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile ekiplere havadan destek verdi. Yangın havadan ve karadan gerçekleştirilen hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.