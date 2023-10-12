Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:38 Son Güncelleme: 12.10.2023 09:53

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Mersin’de torbacılara yönelik şafak operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bekir COŞKUN
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Mersin'de 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmalarda, 37 şüphelinin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi için 37 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Ekipler, 37 adres ve 37 şüpheliye yönelik, Özel Harekat ve drone destekli, 113 ekip, 435 personel ve narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 62 fişek halinde 121 gram eroin, 83 gram esrar, 382 adet excaty, bin 733 adet sentetik ecza, 6 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 35 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 35 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Yer: Manisa! Yaşlı kadının kulağından çıkanlar şoke etti! "İlk kez karşılaştık"
Son dakika: Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
Vincenzo Montella sakatlığı resmen açıkladı! "Yarın aramızda olmayacak"
Modric'ten Arda Güler'e övgüler! O soruya flaş yanıt...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Küfürbaz savcıya ihraç
Suriye... Oyunu bozma operasyonu!
Mansur Yavaş’tan ihale vurgunu! ABB’deki yeni skandal ortaya çıktı: “Baştan aşağı suçlarla dolu”
Boşanıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA