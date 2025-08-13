Mersin Silifke’deki orman yangınına 5 ilden gelen takviye ekip müdahaleye katıldı

Mersin'in Silifke ilçesindeki yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangına 10 helikopter, 122 araç ile 344 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesine Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldığını belirten Mersin Valisi Atilla Toros, "Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmaları sürüyor. Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik" dedi.

Bölgeye giderek yangını yerinde koordine eden Mersin Valisi Atilla Toros, "Maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor" dedi. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldığını belirten Vali Toros, "Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmaları sürüyor. Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Silifke ilçemizde 370 kişi kapasiteli 3 pansiyonu hazırladık. Can kaybı veya yaralanmamız yok. Zarar tespit çalışmaları sahada devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.