Mersin ve Şırnak’ta gümrük kaçağı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tarsus KOM Büro Amirliği ekipleri, Doğu ve Güneydoğu sınır illerinden Mersin'in Tarsus ilçesine gümrük kaçağı sigara, makaron, elektronik sigara ve alkol getirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından, Tarsus merkezli Mersin il merkezi ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan 16 şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.