Haberler Yaşam Haberleri Mersin ve Şırnak'ta gümrük kaçağı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:09 Son Güncelleme: 15.10.2024 15:35

Mersin ve Şırnak'ta gümrük kaçağı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Mersin ve Şırnak’ta, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 156 bin makaron, 150 litre alkol, 31 elektronik sigara, 88 alkol kiti ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin ve Şırnak’ta gümrük kaçağı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tarsus KOM Büro Amirliği ekipleri, Doğu ve Güneydoğu sınır illerinden Mersin'in Tarsus ilçesine gümrük kaçağı sigara, makaron, elektronik sigara ve alkol getirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından, Tarsus merkezli Mersin il merkezi ve Şırnak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan 16 şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Mersin ve Şırnak'ta gümrük kaçağı operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
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