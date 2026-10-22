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Giriş Tarihi: 22.10.2026 23:44

Mersin’de 3 katlı binada zemin çökmesi: 40 kişi tahliye edildi!

Mersin'de 3 katlı bir binanın zemininde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, binada yaşayan 40 kişi tahliye edildi. Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş ise çökmenin son dönemde etkili olan yağışların ardından meydana geldiğini belirterek yaşananları anlattı.

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İHA Yaşam
Mersin’de 3 katlı binada zemin çökmesi: 40 kişi tahliye edildi!
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Olay, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi 1305 Sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın zemininde çökme ve hasar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verdi. Binada yaşayan 40 kişi tahliye edilirken, olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de incelemelerde bulundu. Şengök, incelemelerinin ardından bina sakinlerine durum hakkında bilgilendirme yaptı. Tahliye edilen vatandaşlar, Yenişehir Belediyesine ait misafirhaneye nakledildi.

"YAĞMUR SULARI BİNANIN ALTINDAKİ TOPRAĞI BOŞALTIYOR"


Bina sakinlerinden Tekin Demirtaş, çökmenin son dönemde etkili olan yağışların ardından meydana geldiğini belirterek, "Son dönemlerdeki yoğun yağışlardan dolayı bizim bir logar giderimiz vardı, iptal edilmiş logar gideri. Su, yağmur suları o logar giderinden kendine yol bularak binanın kenarındaki betonun altındaki yerden dışarıya toprağı boşaltıyor.

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Bu boşaltma sonucunda daha önce hafiften çökmemiz vardı zaten orada. Daha önce de tamir edilmişti. Bu yüzden logarı iptal ettik.

Ve çökme meydana geliyor. Çökme meydana gelince komşularımız bunu görüyor, bunu görünce AFAD'a haber veriyor. AFAD'a haber verilmesi sonucu polislerimiz, sağ olsun, kaymakamımız geldi. Emniyetimiz geldi. Emniyetimize teşekkür ederiz" dedi.

#MERSİN #AFAD

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Mersin’de 3 katlı binada zemin çökmesi: 40 kişi tahliye edildi!
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