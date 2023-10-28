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Giriş Tarihi: 28.10.2023 02:37

Mersin’de acı olay! Halı saha maçında kalbine yenildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren Orhan Tosun (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tosun'un top ayağındayken fenalaşıp yığıldığı anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı

DHA
Mersin’de acı olay! Halı saha maçında kalbine yenildi

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan evli, iki çocuk babası Orhan Tosun, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçı yaptığı sırada, top ayağındayken fenalaşıp, zemine düştü.

Tosun'un arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Halı sahaya gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mersin’de acı olay! Halı saha maçında kalbine yenildi
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