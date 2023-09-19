Mersin’de acı olay: Üzerine tomruk düşen orman işçisi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Boğazpınar Mahallesi'ndeki orman gençleştirme sahası ağaç kesimi bölgesinde meydana geldi.

Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karboğazı Orman İşletme Şefliği A-92 yangın ekibinde çalışan yangın işçisi Emirhan Şimşek, kesim yapıldığı esnada düşen tomruğun altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Şimşek'in cansız bedeni, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.