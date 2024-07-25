Mersin’de aile katliamı

Mersin'de yaşayan 21 yaşındaki Fatma Özel ile 52 yaşındaki Musa Özel, 3 yıl önce evlendi.Bir çocukları olan çift arasında geçimsizlik başlayınca, boşanmaya karar veren Fatma Özel, çocuğunu da alarak babasının evine döndü. Önceki gece, tabancasını da yanına alan Musa Özel, saat 01.30 sıralarında eşinin ve ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesindeki Darısekisi Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Damadının geldiğini öğrenen kayınpeder İbrahim Avcı (56) da kapıya çıktı. Burada ikili arasında başlayan tartıma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği tabancayı çıkaran Musa Özel, kayınpederini öldürdü.Ardından da eşi Fatma Özel ile kayınvalidesi Elif Avcı'ya (54) kurşun yağdırdı. Ardından jandarmayı arayarak kendisini ihbar eden Musa Özel, kısa sürede gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, İbrahim ve Elif Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Özel de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çiftin 2 yaşındaki çocuklarının da olayın yaşandığı evde olduğu ve sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.