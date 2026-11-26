NE OLMUŞTU?

Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde geçen yıl 26 Temmuz'da yengesi Aygül Çınar ile yengesinin annesi Türkan Söylemez'i evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Ömer C.Ç., polis ekiplerince Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yakalanmıştı. Zanlının bulunduğu adreste 185 adet uyuşturucu etkili hap ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ömer C.Ç. hakkında 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör