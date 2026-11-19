Yangın, Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamirhanede bulunan LPG'li bir araca ait tüpün büyük bir gürültüyle patlamasıyla yangın çıktı.
2 İŞÇİ YARALANDI
Patlamanın ardından alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
BÜYÜK ÇAPTA HASAR MEYDANA GELDİ
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında oto tamirhanesinde büyük çapta hasar meydana geldi.
6 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
İş yerinde bulunan 6 araç tamamen yanarak adeta demir yığınına dönerken, araçların koltukları, kaporta ve motor aksamları ile çeşitli parçaları da kullanılamaz hale geldi.
İŞ YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Yangının ardından tamirhanede ortaya çıkan görüntü ise adeta savaş alanını andırdı. Yanan araçlardan geriye metal aksamlar kalırken, parçaların birbirine karıştığı görüldü.
Görgü tanıkları patlama sırasında büyük bir gürültü duyulduğunu ifade ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.