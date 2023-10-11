Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de arıların saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.10.2023 17:57 Son Güncelleme: 11.10.2023 18:11

Mersin’de arıların saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti

Mersin Erdemli ilçesinde bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesi Deligelin mevkiinde zeytin toplarken arıların saldırısına uğrayan çiftçi Muharrem Yetim hayatını kaybetti.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de arıların saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti

Bahçede bulunan zeytin ağaçlarını hasat eden Muharrem Yetim'e yaban arıları saldırdı. Arıların bir kaç yerinden soktuğu Yetim'in fenalaşması üzerine çevresindekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada araca alınan Yetim, ambulansın ulaşacağa noktaya getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yetim'i araçtan alarak ambulansa taşıyıp ilk müdahaleyi yaptı.

Durumu kritik olan Yetim, ambulansla götürüldüğü MÜ Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Mersin’de arıların saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti
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