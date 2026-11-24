NASIL HAYATTA KALDIĞINI ANLATTI

Tedavi altına alındığı hastanede yakınlarının verdiği yemeği yiyip su içen Mümine Kılıç, nasıl kaybolduğunu ve 7 gün boyunca nasıl hayatta kaldığını anlattı. Dağlarda oğlakları ve kuzuları bulunduğunu, onlara dal kesmek için ormanlık alana girdiğini söyleyen Kılıç, "Dönemedim, yolu aradım ama bulamadım. Tansiyonum çıkınca biraz beynim dönüyor. Dağlardaydım hep, çamların dibinde yattım. Soğukta kıyafetlerimle kaldım ne yapabilirim? Bir şey yemedim, susuz dayanamadım ağzım kurudu. Oradan sucular geçti ama beni tanıyamadılar. Çocuklar 'bir damla su dedim' hiç vermediler" dedi.

'AĞZIM KURUDU NEMLİ TOPRAK YEDİM'

Düşme sonucu sol gözü moraran yaşlı kadın, bu süreçte iki-üç sefer düştüğünü belirterek, "Bir de jandarmaların yanına çıkacağım diye düştüm, boşluğa bastım habersiz. Yokuş aşağıya düştüm. Bir çocuk buldu beni. Allah kendilerinden razı olsun. Eğer çocuk olmasaydı aşağıya düşecektim. Ağzım kurudu nemli toprak yedim, konuşamaz oldum. Nemli toprak ancak ağzımı nemlendiriyor. Ağzım kuruyordu susuzluktan. İki sefer kendimi dereye attım, dereden su içtim" ifadelerini kullandı.