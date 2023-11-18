Mersin’de cami çıkışında küfür cinayeti

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fahrettinpaşa Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Yeni Cami önünde meydana gelen olayda sabah namazında camiden çıkan Halit Kılıç (72), ekmek alıp evine giderken yolda kirvesi Zülfikar Güzel (65) ile karşılaştı ve aralarında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında iddiaya göre küfürleşme başladı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit Kılıç, aracından aldığı pompalı tüfekle Zülfikar Güzel'i vurdu.
Zülfikar Güzel olay yerinde hayatını kaybederken, Halit Kılınç olaydan sonra suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.