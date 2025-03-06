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Giriş Tarihi: 6.3.2025 06:12

Mersin'de çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA
Mersin’de çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Olay, ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi 3425 Sokak No:12'de bulunan eski yapı tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Evde yapılan incelemede yalnız yaşayan 60 yaşındaki B.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken yapılan inceleme sonrası cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Mersin'de çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
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