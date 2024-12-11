Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de denizde kimliksiz erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 11.12.2024 18:02 Son Güncelleme: 11.12.2024 18:26

Mersin’de denizde kimliksiz erkek cesedi bulundu

Mersin’in Erdemli İlçesinde denizde kimliksiz bir erkek cesedi bulundu.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de denizde kimliksiz erkek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Alata Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli Balıkçı Barınağının hemen dışında, olay meydana geldi. Olta ile balık tutmaya gelenler, fenerin yakınlarında denizde bir kişinin cansız bedenini gördü. Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla giderek 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedenini sudan aldı.

Ceset, balıkçı barınağı içinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı noktasına getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından savcı incelemede bulundu. Cenaze daha sonra otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kıyafetleri üzerinde olan sahil kenarından düşerek boğulduğu değerlendirilen kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de denizde kimliksiz erkek cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA