Mersin’de denizde kimliksiz erkek cesedi bulundu

İlçeye bağlı Alata Mahallesi sınırlarında yer alan Erdemli Balıkçı Barınağının hemen dışında, olay meydana geldi. Olta ile balık tutmaya gelenler, fenerin yakınlarında denizde bir kişinin cansız bedenini gördü. Bunun üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekiplerine bildirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla giderek 70 yaşlarında olduğu değerlendirilen yaşlı adamın cansız bedenini sudan aldı.

Ceset, balıkçı barınağı içinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı noktasına getirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından savcı incelemede bulundu. Cenaze daha sonra otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kıyafetleri üzerinde olan sahil kenarından düşerek boğulduğu değerlendirilen kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra kesinlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.