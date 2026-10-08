Mersin’de dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

4 Ekim'de Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran M.K., Y.E.E. ve E.T., internet üzerinden tanıştıkları kişilerin kendilerine borsa hesapları açarak para kazanabilecekleri vaadinde bulunduğunu, 30 Eylül 2026 tarihinde de Yozgat'tan Mersin'e geldiklerini ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu. Şikayetçi 3 kişi, polise verdikleri beyanda ayrıca bu süreçte kimlik bilgilerinin şüpheliler tarafından alındığını ve adlarına banka hesapları açıldığını aktardı.

Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada kimlikleri belirlenen şüpheliler M.S., M.C.B., T.K., H.Ö., Ş.P. ve A.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, H.Ö. ise adli kontrolle şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör