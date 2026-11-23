Mersin'deki kaza, akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi At Girmez mevkisinde meydana geldi. Osman Cesur Abayıtürkan yönetimindeki motosiklet, şoförünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abayıtürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Abayıtürkan'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

TIR şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör