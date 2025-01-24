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Giriş Tarihi: 24.1.2025 16:18 Son Güncelleme: 24.1.2025 16:21

İnşaatın 8’inci katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşattan düşen işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

DURHASAN ŞAHİN
İnşaatın 8’inci katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi Yılmazoğlu Sokak'ta bulunan 9 katlı bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatın 8. katınki dairenin içinde şap atma işlemi yapan Suriye uyruklu 42 yaşındaki M.Ş.H., dengesini kaybederek pencere kısmından aşağı düştü. M.Ş.H'nin düştüğünü fark eden arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasına cenaze otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İnşaatın 8’inci katından düşen işçi yaşamını yitirdi
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