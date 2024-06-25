Mersin’de insan ticareti ve fuhuş operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde bir suç örgütünün iş vaadiyle ağına düşürdüğü kadınları kandırarak zorla fuhuş yaptırdığı, aracılık ve yer temin ettiğini belirledi. Şüphelilerin organize olarak insan ticareti suçunu işlediğinin tespit edilmesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal, doküman ve 1 adet tabanca ele geçirildi.9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona 5 mağdur kadın da kurtarıldı.

8'İ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.