Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de kan donduran olay: Saldırı anını kayda aldılar!
Giriş Tarihi: 18.10.2024 16:32

Mersin’de kan donduran olay: Saldırı anını kayda aldılar!

Kan donduran olay Mersin'de meydana geldi. 34 yaşınaki Hakan Turan'a silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Hasan K. ile 19 yaşındaki Berkant Ö. yakalandı. Berkant Ö'nin maktule tabanca ile ateş ettiği, Hasan K.'nin bu anları kaydettiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

DHA
Mersin’de kan donduran olay: Saldırı anını kayda aldılar!

Kan donduran olay, 29 Ocak'ta Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana geldi. Ticaretle uğraşan Hakan Turan, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüpheli olarak belirlenen Hasan K. ile Berkant Ö.'yü yakaladı.

SALDIRIYI KAYDETTİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelilerden Hasan K.'nin üzerinden çıkan cep telefonunda, saldırıyı kaydettikleri ortaya çıktı.

Hasan K.'nin çektiği anlaşılan görüntülerde; Hakan Turan'ın siteden çıkıp, otomobiline doğru ilerlerken Berkant Ö.'nün tabanca ile ateş ettiği anlar yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de kan donduran olay: Saldırı anını kayda aldılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA