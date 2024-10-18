Mersin’de kan donduran olay: Saldırı anını kayda aldılar!

Kan donduran olay, 29 Ocak'ta Mersin'in Mezitli ilçesinde meydana geldi. Ticaretle uğraşan Hakan Turan, oturduğu siteden çıkıp aracına doğru ilerlediği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüpheli olarak belirlenen Hasan K. ile Berkant Ö.'yü yakaladı.