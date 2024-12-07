Mersin’de koca vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde katletti!

Feci olay, Mersin'de meydana geldi. İddiaya göre, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti.
Daha sonra kadının 46 yaşındaki kocası Z.Ç.'de eşinin yanına geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Leyla Ç. eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vurularak katledildi. Cinayet şüphelisi koca olay yerinden kaçtı.
Mersin'de koca vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü
YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis bölgede tedbir alarak inceleme yaptı.
İnceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için cenaze aracıyla adli tıpa gönderildi.
Cinayetin yaşandığı yere gelen kadının yakınları ise fenalık geçirdi. Öte yandan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.