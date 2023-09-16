Mersin’de korkunç kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon Akdeniz Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen kamyonet ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonette bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.