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Giriş Tarihi: 7.1.2025 21:07 Son Güncelleme: 7.1.2025 21:20

Mersin’de korkunç olay: İki genç 13. kattan düşerek can verdi!

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen esrarengiz olayda, site sakinleri, 15 katlı apartmanın bahçesinde bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde iki gencin apartmanın 13. katından düştüğü belirlendi.

DHA
Mersin’de korkunç olay: İki genç 13. kattan düşerek can verdi!

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan yazlık sitede meydana geldi. Sitede oturanlar, 15 katlı apartmanın bahçesinde biri kadın iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, Batuhan Delici ve isminin E.N.Y. olduğu öğrenilen genç kadının 13'üncü kattaki daireden düştüğünü belirledi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Delici ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Mersin’de korkunç olay: İki genç 13. kattan düşerek can verdi!
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