Mersin’de korkunç olay: İki genç 13. kattan düşerek can verdi!

Olay, Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan yazlık sitede meydana geldi. Sitede oturanlar, 15 katlı apartmanın bahçesinde biri kadın iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, Batuhan Delici ve isminin E.N.Y. olduğu öğrenilen genç kadının 13'üncü kattaki daireden düştüğünü belirledi.