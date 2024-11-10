Haberler Yaşam Haberleri Mersinde korkunç olay: Otomobil yoldan çıktı, kaldırımda yürüyen kadını öldürdü
Giriş Tarihi: 10.11.2024 16:38

Mersinde korkunç olay: Otomobil yoldan çıktı, kaldırımda yürüyen kadını öldürdü

Korkunç olay Mersin'in Erdemli ilçesinde, gündüz saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, o anda kaldırımda yürüyen kadına çarparak ölümüne neden oldu. O anlar anbean kameralara yansıdı.

İHA
Mersinde korkunç olay: Otomobil yoldan çıktı, kaldırımda yürüyen kadını öldürdü

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak kaldırımda yaya olarak giden Emel Özdemir'e çarptı, ardından da dinlenme parkına girerek çöp konteynerleri ve refüje vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aracın çarptığı Özdemir'in, hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrası cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü, sürücü E.Ç. ise gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersinde korkunç olay: Otomobil yoldan çıktı, kaldırımda yürüyen kadını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA