Mersinde korkunç olay: Otomobil yoldan çıktı, kaldırımda yürüyen kadını öldürdü

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak kaldırımda yaya olarak giden Emel Özdemir'e çarptı, ardından da dinlenme parkına girerek çöp konteynerleri ve refüje vurarak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.