MAHKEME RAPORLARIN YENİLENMESİNE KARAR VERDİ!

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, sanığın üzerine atılı suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu. Sanık C.Ö. ise savunmasında çifti öldürüp altınlarını çaldıktan sonra evi ateşe verdiği iddialarını reddederek, şu beyanda bulundu:

"Bu işin faili ben değilim. Kimsenin malına göz dikmedim, canına da kastetmedim. Olay zamanında 1,5 milyon liram vardı. O dönemde değeri 500 bin lira olan bu altınlara el atacak ihtiyacım yok. Aylardır tutukluyum. Benim 8,5 dönüm arazim var. Yıllık cirom 3-4 milyon lira civarında. Bu suçu ben işlemedim."