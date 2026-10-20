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Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:44

Mersin'de MESEM okullarına yönelik "Dolandırıcılık ve rüşvet" operasyonu: 5 ilde 37 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) yönelik "Nitelikli Dolandırıcılık ve Rüşvet" suçlarına yönelik polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

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İHA Yaşam
Mersin’de MESEM okullarına yönelik Dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu: 5 ilde 37 gözaltı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri MESEM'lere yönelik" Nitelikli Dolandırıcılık ve Rüşvet" suçlarına yönelik çalışma yaptı.

36 MİLYONLUK DEV VURGUN!

Ekiplerin çalışmasında bazı MESEM okullarında iddia edilen suçlardan 36 milyon 244 bin 715 TL kamu zararına sebebiyet verildiği, 8 milyon 749 bin TL, 2 adet laptop ve 2 adet renkli yazıcının rüşvet olarak alanlarında olduğu bir biriyle bağlantılı 45 şahıs belirlendi. Devam eden çalışmalarda 45 şüpheliden 1'inin yakın zamanda vefat ettiği, 2'sinin ise farklı suçlardan cezaevine girdiği tespit edildi.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Diğer 42 şüphelinin yakalanması için bugün Mersin merkez ve Silifke ilçesiyle, Adana, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Mersin ve Silifke'deki MESEM okullarının bazı eski müdür ve yardımcılarının da olduğu 37 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü. 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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