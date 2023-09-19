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Giriş Tarihi: 19.9.2023 08:18

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de; silahlı yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama gibi suçları organize olarak işleyen suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Mersin’de organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde silahlı yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarını organize olarak işleyen suç örgütünü deşifre etti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Soruşturma kapsamında ise suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 17 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 130 polisin katılımıyla dron destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli suç unsurlarına ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Mersin'de organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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