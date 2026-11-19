KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ayfer Evren'in (46) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ö.E. ve Pınar Oruç ilk müdahalesinin adından hastaneye kaldırıldı. Ayfer Evren'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Hastanede tedaviye alınan Pınar Oruç da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör