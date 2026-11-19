Mersin'de dün öğle saatlerinde Özbek Mahallesi Çamtepe mevkisinde meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 01 GD 571 plakalı otomobil ile B.K.'nin kullandığı 01 ANB 453 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.
KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Ayfer Evren'in (46) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Ö.E. ve Pınar Oruç ilk müdahalesinin adından hastaneye kaldırıldı. Ayfer Evren'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ
Hastanede tedaviye alınan Pınar Oruç da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.