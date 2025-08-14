Mersin’de sahil yürüyüş yolunda erkek cesedi bulundu

Erdemli İlçesi Merkez Mahallesi Binali Yıldırım Caddesi'nin son kısmında yer alan sahil kenarındaki yürüyüş yolundan geçenler yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek durumu 112'iyi aradı.

112 Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk etti. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın 37 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.