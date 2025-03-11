Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de silah kaçakçılarına darbe
Giriş Tarihi: 11.3.2025 08:27 Son Güncelleme: 11.3.2025 08:42

Mersin’de silah kaçakçılarına darbe

Mersin’de yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi. Polis ekiplerinin ev ve bahçede yaptığı aramalarda, kaçak silah üretimi ve satışına dair önemli delillere ulaşıldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Mersin’de silah kaçakçılarına darbe

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından kaçak silah ticaretine darbe indirildi. Önceden tespit edilen bir adrese yapılan baskında, yasa dışı silah üretimi ve kaçakçılığına dair önemli bulgulara ulaşıldı.

CEPHANELİK GİBİ EV

Polis ekiplerinin yaptığı aramada, yasa dışı yollarla temin edilen büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Silahların Türkiye'ye nasıl sokulduğu ve kimlere ulaştırılacağı konusunda geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı, gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA: "SİZİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yasa dışı silah ticaretine karşı kararlılık mesajı verdi: "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden kaçakçıların peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de silah kaçakçılarına darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz