Mersin’de silah kaçakçılarına darbe

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından kaçak silah ticaretine darbe indirildi. Önceden tespit edilen bir adrese yapılan baskında, yasa dışı silah üretimi ve kaçakçılığına dair önemli bulgulara ulaşıldı.

CEPHANELİK GİBİ EV

Polis ekiplerinin yaptığı aramada, yasa dışı yollarla temin edilen büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Silahların Türkiye'ye nasıl sokulduğu ve kimlere ulaştırılacağı konusunda geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı, gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

BAKAN YERLİKAYA: "SİZİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yasa dışı silah ticaretine karşı kararlılık mesajı verdi: "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden kaçakçıların peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız."