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Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:13

Mersin'de tekne kayalara çarpıp battı: Kaptan ve yanındaki kişi kurtuldu!

Olay Erdemli ilçesinde yaşandı... Motoru duran yelkenli tekne, dalga ve rüzgarın etkisiyle sürüklenip kayalara çarparak battı. Tekneni kaptanı A.Y. ve yanındaki kişi botla kurtuldu.

DHA
Mersin’de tekne kayalara çarpıp battı: Kaptan ve yanındaki kişi kurtuldu!

Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi Yat Limanı girişinde kaptanlığını A.Y.'nin yaptığı ABD bayraklı 'Lotus' isimli yelkenli teknenin motoru durdu. Rüzgarla birlikte sürüklenen tekne, kayalıklara çarparak hasar aldı, ardından da küçük bir bölümü su yüzeyinde kalacak şekilde battı. Kaptan A.Y. ve yanındaki kişi, botla tekneden ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yöredeki balıkçılarla birlikte tekneyi kıyıya çekmek için çalışma başlattı. Dalgıçlardan birinin halat bağladığı tekne, balıkçı teknesiyle çekilerek yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Erdemli balıkçı barınağına getirilip, vinçle denizden çıkarıldı.

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