Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama
Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:43

Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Mersin’de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama
  • ABONE OL

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Polisin yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheli belirlendi. Düzenlenen baskınlarda 5 şüphelide yakalandı. Şüphelilerin üzerinden ve adreslerinden ise 4 bin 800 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik hap, sentetik kannabinoid, metamfetamin, alfametilfenatilamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MERSİN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına operasyon: 4 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA