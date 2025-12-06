Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de yasa dışı bahis çetesine geçit verilmedi: 826 milyonluk işlem hacmi!
Mersin'de yasa dışı bahis şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şahısların banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi.

İHA
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen takipli çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin bağlantılı banka hesaplarında 826 milyon 758 bin 683 lira tutarında yasa dışı bahis kaynaklı işlem hacmi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

