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Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:43

Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 4 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 45 cep telefonu ve telefonlara takılı vaziyette 37 sim kartı, 7 bilgisayar, farklı kişiler adına değişik bankalardan alınma toplam 54 adet banka kartı ele geçirildi.

DHA
Mersin’de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 4 gözaltı

Mersin'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yasa dışı bahis oynandığı bilgini aldı. Harekete geçen ekiplerin yaptığı araştırmada E.T. ile M.K.'nın yasa dışı bahis oynattığı saptandı.

45 CEP TELEFONU, 37 SİM KARTI...

Ekiplerin iş yeri olarak gösterilen ofise yaptığı baskında A.İ.U., F.K., F.H. ve E.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada 45 cep telefonu ve telefonlara takılı vaziyette 37 sim kartı, 7 bilgisayar, farklı kişiler adına değişik bankalardan alınma toplam 54 adet banka kartı ele geçirildi. Adreslerin bulunmayan iş yeri sahibi E.A. ile M.K.'nin arandığı bildirildi.

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Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 4 gözaltı
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