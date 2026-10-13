Mersin’de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu! 3,5 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıktı: 62 gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında panel dolandırıcılığı suçlamasıyla 18, yasa dışı bahis suçlamasıyla 44 şüpheli olmak üzere toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BANKA HESAPLARININ İŞLEM HACMİ 3,5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, 17'si şirket olmak üzere toplam 45 şüpheliye ait banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında kullanıldığı belirlendi. Söz konusu hesapların toplam işlem hacminin 3 milyar 520 milyon 70 bin 50 lira 69 kuruş olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞLARI İŞ BULMA VE YATIRIM VAADİYLE MERSİN'E GETİRDİLER

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen projeli çalışmalar kapsamında, il dışındaki işsiz vatandaşları iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin'e getirdikleri öne sürülen şüpheliler de takibe alındı. Şüphelilerin, bu kişilerin adına GSM hatları ve banka hesapları açtırarak söz konusu hat ve hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları belirtildi.

22 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İki ayrı soruşturma kapsamında toplam 62 şüpheliye yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saat 06.00'da gerçekleştirilen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.