Mersin'deki işçi servisi kazasının ardından, Vali Pehlivan yaralıları ziyaret etti

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana gelen feci kazada, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan 65 yaşındaki İ.K. idaresindeki otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otobüs, Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D.'nin kullandığı otomobil ve işçilerin olduğu H.Y. yönetiminde bulunan otobüse çarptı. Yaşanan feci kazada, otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste olan Ismaılova Ncmannoba hayatını kaybederken 36 kişide yaralandı.

Kaza bölgesine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Silifke ilçesinde bulunan devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı. Yaşanan kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kazanın ardından Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret eden Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Silifke İlçemizin Yeşilovacık Mahallesinde, D-400 karayolunda, seyir halinde olan bir otobüsün refüje çarparak şerit değiştirmesinin ardından karşı istikametten gelen üç araç ile çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaralı olarak Silifke Develet Hastanesine kaldırılan vatandaşlarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

Vali Pehlivan, "Dört aracın karıştığı kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş 36 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 26 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuştur. İkisi yoğun bakımda olmak üzere 10 kişinin hastanede tedavileri devam etmektedir. Kaza sonucunda hayatanı kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum" diye konuştu.