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Giriş Tarihi: 5.10.2026 08:51

Mersin'deki operasyonda 3 başkanla birlikte 59 şüpheli adliyeye sevk edildi: Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve...

Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 başkan ile birlikte 59 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İHA
Mersin’deki operasyonda 3 başkanla birlikte 59 şüpheli adliyeye sevk edildi: Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve...
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Geçtiğimiz Perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle 'silahlı suç örgütü yöneticiliği' kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 59 kişinin de emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında 3 belediye başkanının da bulunduğu 59 kişi bugün sabaha karşı Mersin Adliyesi'ne getirildi.

Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı adliye çevresinde ise adliyeye sevk edilenlerin yakınları başta olmak üzere birçok kişi toplandı.

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Mersin'deki operasyonda 3 başkanla birlikte 59 şüpheli adliyeye sevk edildi: Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve...
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