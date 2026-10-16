Mersin’in Sıfır Atık yol haritası açıklandı

Sıfır Atık Vakfı tarafından "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" mottosuyla yürütülen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında Mersin'in çevre hedefleri açıklandı. 12 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen çalıştayda 194 katılımcının 15 tematik masada ortaya koyduğu tespit ve çözüm önerileri doğrultusunda hazırlanan Mersin İl Sıfır Atık Hedef Belgesi, sonuç konferansında tanıtıldı. Belgede kentin çevresel öncelikleri ve sıfır atık alanındaki hedefleri ortaya konulurken, örnek uygulamalar da katılımcılarla paylaşıldı. Konferansa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş katıldı.

1 MİLYON KADINA ULAŞILACAK

Konferansta konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in sıfır atık alanında önemli bir adım attığını belirterek, açıklanan hedeflerin kentin geleceğine yön vereceğini söyledi. Sıfır atığın yalnızca bir çevre politikası olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Göktaş, bakanlık bünyesinde 9 bin 500 personelin sıfır atık uygulamaları konusunda eğitim aldığını ifade etti. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım çalışmalarının günlük yaşamın parçası hâline getirilmesi için projeler yürüttüklerini kaydeden Göktaş, "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi" kapsamında 1 milyon kadına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Göktaş, ayrıca 81 ilde "Kadın Sıfır Atık Elçisi" belirlenmesinin planlandığını, çocukların da iklim ve çevre çalışmalarına dâhil edildiğini bildirdi.

"HEDEFE ULAŞMAK KARARLILIK İSTER"

Mersin Valisi Atilla Toros ise gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla kentteki paydaşların ortak hedef etrafında buluştuğunu belirtti. Çalıştayda çevre sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığını kaydeden Toros, belirlenen hedeflerin uygulamaya geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Hedef koymak bir iradedir ve bu hedefe ulaşmak ise kararlılık ister" dedi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın da konuşma yaptığı konferans, Mersin genelinde sıfır atık alanında başarılı ve örnek çalışmalara imza atan kurum ve firmalara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör