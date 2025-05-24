Mersin’in Tarsus ve Silifke ilçesinde tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ve Silifke KOM Büro Amirlikleri tefecilik yöntemiyle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri 30 milyon TL olan 5 adet senet, farklı kişiler adına düzenlenmiş 43 adet tapu, şüpheli ve mağdur şahısların imzaladığı 8 adet sözleşme ve 11 senet, 33 bin 400 TL para, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli daha sonra Nöbetçi Mahkemeye sevk edilirken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.