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Giriş Tarihi: 24.5.2025 20:31 Son Güncelleme: 24.5.2025 20:58

Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçesinde tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’in Tarsus ve Silifke ilçesinde tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ve Silifke KOM Büro Amirlikleri tefecilik yöntemiyle haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri 30 milyon TL olan 5 adet senet, farklı kişiler adına düzenlenmiş 43 adet tapu, şüpheli ve mağdur şahısların imzaladığı 8 adet sözleşme ve 11 senet, 33 bin 400 TL para, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan 8 şüpheli daha sonra Nöbetçi Mahkemeye sevk edilirken, şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçesinde tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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