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Giriş Tarihi: 4.11.2022 14:22

Mert Ramazan Demir kimdir? Yalı Çapkını Ferit’i canlandıran Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Yalı Çapkını dizisiyle ünlenen Mert Ramazan Demir hayatı yeni bölümün yayınlanmasıyla gündeme geliyor. Şu anki dizide Halis Ağa'nın torunu, Orhan ve Gülgün'ün küçük oğlunu canlandıran Mert Ramazan Demir, 2008 yılından itibaren çok sayıda film ve dizide rol aldı. Peki Mert Ramazan Demir kimdir? Yalı Çapkını Ferit’i canlandıran Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Mert Ramazan Demir kimdir? Yalı Çapkını Ferit’i canlandıran Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

Mert Ramazan Demir hayatı, Yalı Çapkını yeni bölüm öncesi araştırılıyor. 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Uzun boyu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Mert Ramazan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı.

Uzun yıllar kameraman olarak birçok yapımda görev alan Mert Ramazan Demir, 2008 yılından itibaren çok sayıda film ve dizide rol aldı.

Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020 yılında yayınlanan "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer alan Ramazan Demir; Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kuruluş Osman dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Yalı Çapkını (Ferit, TV Dizisi 2022)

Kuruluş Osman (Mehmet, TV Dizisi 2021)

Ufo (Sinema Filmi 2021)

Ölüm Zamanı (TV Dizisi 2021)

Öğretmen (Ateş, TV Dizisi 2020)

I Am You (İkram, Sinema Filmi 2019)

Üç Harfliler: Adak (Metin, Sinema Filmi 2019)

İstanbul Spy / İstanbul Casusu (Casus, Video Film 2019)

Fazilet Hanım ve Kızları (TV Dizisi 2017)

Aşkopat (Sinema Filmi 2015)

Arka Sokaklar (Ateş, TV Dizisi 2008)

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Mert Ramazan Demir kimdir? Yalı Çapkını Ferit’i canlandıran Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?
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