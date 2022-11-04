Mert Ramazan Demir kimdir? Yalı Çapkını Ferit’i canlandıran Mert Ramazan Demir kaç yaşında, nereli?

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mert Ramazan Demir, Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı.

Uzun yıllar kameraman olarak birçok yapımda görev alan Mert Ramazan Demir, 2008 yılından itibaren çok sayıda film ve dizide rol aldı.

Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020 yılında yayınlanan "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer alan Ramazan Demir; Fazilet Hanım ve Kızları, Öğretmen, Kuruluş Osman dizilerinde izleyici karşısına çıktı.