Cansız bedeni dağlık bölgede bulunmuştu: Mertcan Güvercin cinayete kurban gitmiş!

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Güvercin'in yapılan otopsisinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Güvercin cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, bir kişinin elinde av tüfeği ile uzaklaştığını belirledi.