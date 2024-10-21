Meryem’in azmi cehaleti yendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin bir köyünde dünyaya gelen ve 9 kardeşin en büyüğü olan Meryem Kapaklıkaya'nın en büyük hayali okumaktı. Ancak ailesi ilkokuldan sonra okumasına izin vermedi. Erkek kardeşi okula gönderilirken, Meryem'i çok istemesine rağmen okula göndermeyen ailesi, bir de küçük yaşta evlendirmeye kalkıştı.Meryem, 16 yıl önce polis radyosunda program yapan ve Alişan Hoca olarak tanınan Yazar Alişan Kapaklıkaya'yı dinlerken, birden kaderine isyan edercesine, "Ailem beni evlendirmek istiyor. Ben okumak istiyorum. Sen de orada konuştuğun gibi iyi bir adamsan gel beni kurtar da göreyim" diye mesaj gönderdi.Alişan Hoca, çok etkilendiği mesaja cevap verince, Meryem bu kez tüm yaşadıklarını anlatan 26 sayfalık bir mektup yazıp, kuzeniyle gizlice Alişan Hoca'ya gönderdi. Bir süre devam eden mektuplaşmanın ardından Alişan Hoca, televizyon programına da başladı. Bu arada ikili, Alişan Hoca'nın Şanlıurfa'ya gidip Meryem'in babasıyla konuşmak için plan yaptı. Plana göre Alişan Hoca, televizyon programında "Yok mu Şanlıurfa'da bizi davet edecek bir izleyicimiz" diyecek. Meryem'de babasına, "Hocayı biz davet edelim" teklifi götürecekti. Öyle de oldu.Ancak babası "Kızım bu ünlüler hiç buraya gelir mi? Bizim köyün yolundan bile geçmezler. Paçalarına toz bulaşır" cevabını verdi. Ancak Meryem'in ısrarları üzerine, önceleri gizlice gönderdiği mektubu, bu kez babası kendisi postaneye götürdü. Mektuba da babasının numarasını yazmıştı. Bir süre sonra çalan telefonu açan baba, "Ben Alişan hoca" cevabını alınca, heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Alişan Hoca ilk gittiğinde çok güzel karşılandı. İkinciye gidip, "Kızını ver okutayım" talebi kabul edilmedi. Üçüncüde ise kovuldu. Ancak vazgeçmedi.Tüm ısrarlara rağmen babasının ikna olmaması üzerine Meryem, Alişan Hoca'nın tavsiyesiyle, eğitimine açık öğretimden devam etmek istedi. Ancak babası buna da izin vermedi. Bunun üzerine açlık grevi yapmaya başladı. Kızın o halde görünce inadı kırılan baba, "Sen bu okul fikrinden vazgeçmeyeceksin değil mi?" deyince Meryem, "Hayır baba, ne olursun okumama izin ver. Söz veriyorum. Senin korktuğun hiçbir şey olmayacak. Evde çalışacağım. Sınavlara da sen götüreceksin" cevabını verdi. Babası da kabul edince, ortaokulu bir yılda, liseyi iki buçuk yılda bitirdi. Babası ortaokul diploması almak için sınava girdiğini zannederken üniversite sınavına girip, Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.Meryem, bu süreçte sürekli görüştüğü ve kendisine her türlü desteği veren Kapaklıkaya ailesinin de kızı gibi oldu. Alişan Kapaklıkaya'nın oğlu Bilal'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra duygusal yakınlık kuran ikili, evlenmeye karar verdi. Meryem, karar vermeden önce Bilal'e, çok değer verdiği ablası Zuhal'e sormasını, o onay verirse evlenebileceklerini söyledi. Ancak Bilal'in sormasına fırsat kalmadan, kanserle mücadele eden ablası Zuhal, henüz 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aile, Meryem'in gelinleri olmasıyla yeni bir kız evlat sahibi oldu. Meryem daha sonra üniversiteyi bitirerek Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni oldu. Yüksek lisansını da yapan Meryem, şimdi doktoraya hazırlanıyor.Babam, 'evlensin yuvasını kursun benden sorumluluğu kalksın, o da rahat etsin ben de rahat edeyim' diye düşünüyordu. Atatürk'ün 'ya istiklal ya ölüm' sözü gibi kararlıydım. İki yolum vardı. Ya hayallerimi gerçekleştirecek olan okul yolundan geçecektim ya ölecektim. Gözümü o kadar karatmıştım. Ailem de bunun farkındaydı. Benim kesinlikle onların benim için düşündükleri hayata razı olmayacağımı biliyorlardı. Eğer Alişan babam bana ulaşmasaydı ben yine vazgeçmezdim.Yazar Alişan Kapaklıkaya, önce kendi hayatında ardından köyünde eğitim alanında bir devrim yaratan Meryem'in hayatını Türk gençliğine rol model olması için "Ben Meryem Hayallerime Bilet Var mı?" adıyla kitap olarak yazdı.Allah bir evladımı yanına çağırdı bize başka bir evlat verdi. Kızım Zuhal, önceden eşime 'anne Meryem keşke bizim evimizin kızı olsa" demiş. Böyle bir hayali varmış. Ama o hayalin gerçek olduğunu göremedi. O içimizde hep yaşıyor.