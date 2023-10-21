Mesaide film izlemek kovulma sebebi

Birşirkette tesis müdürü olarak çalışan M.B., ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle işten çıkarıldı. İş Mahkemesi'ne başvuran müdür, yıllar süren bir davanın ardından kaybetti. Emsal bir kararda, personelini özel işlerinde kullanmak, köpeğinin bakımını yaptırmak ve mesai saatlerinde film izlemek kovulma sebebi olarak kabul edildi. İş Mahkemesi, tarafları ve tanıkları dinledi. Davacının mesai saatleri içinde çalışanlara hakaret ettiği, şirket aracını hız sınırını aşarak kullandığı iddiaları üzerinde durdu. İHA