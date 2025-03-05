Mescid-i Aksa’da 80 binden fazla kişi teravih namazında saf tuttu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Müslümanların işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı için Mescid-i Aksa'ya akın ettiği belirtildi.

Haberde, yatsı namazı ve daha sonra teravih namazında saf tutmak için 80 binden fazla kişinin Mescid-i Aksa'da bir araya geldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Kudüs kentinde uyguladığı kısıtlamalara işaret edilen haberde, İsrail güçlerinin Filistinlilerin kentte özgürce hareket etmelerini engellemeyi hedefleyen bariyer ve kontrol noktalarına dikkat çekildi.

WAFA'da yer alan başka bir haberde de İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin seyahatlerini engellemek amacıyla kontrol noktaları sayılarını artırdığına işaret edildi.

İsrail ordusu tarafından Nablus kentinin girişlerine kurulan kontrol noktalarında yüzlerce kişinin mahsur kaldığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, yüzlerce Filistinlinin mahsur kaldıkları kontrol noktalarında iftarlarını açmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, o tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 928 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, 14 bin 500 kişi gözaltına alındı.