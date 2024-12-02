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Giriş Tarihi: 2.12.2024 11:47 Son Güncelleme: 2.12.2024 12:04

Meslektaşının oğlunu böyle teselli etti

Antalya'da bir ikamette çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. İkametten annesi ile birlikte çıkan ve babasının polis memuru olduğu öğrenilen küçük çocukla babasının mesai arkadaşları yakından ilgilendi. Görevli komiser kucağına aldığı küçük çocuğa, “Şimdi bize gideceğiz. Bizim evde kalacaksın. Bizim evde abi lazımdı, bize gideceğiz” diyerek ekip otosuna götürüp teseslli etmesi vatandaşların gözünü yaşarttı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Meslektaşının oğlunu böyle teselli etti

Yangın, saat 21.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3158 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İkamet içerisindeki dumanı fark eden ev sahibi kadın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ikametin o sırada görev başında olan bir polis memurunun evi olduğu öğrenildi. Bu sırada evde bulunan polis memurunun eşi, oğlu ile birlikte ikametten dışarı çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri sokağa dökülürken, yangına ilk müdahale yan apartmandaki bir vatandaşlar tarafından yapıldı. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çok büyümeden söndürüldü.

EVİNE DAVET ETTİ

Annesi ile birlikte evden çıkan küçük çocuk olay yerinde 112 acil sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak kontrolden geçirildi. Bu sırada küçük çocuğun babasının mesai arkadaşları kendisiyle yakından ilgilendi. Görevli komiserin baba şefkatiyle yaklaştığı ve kucağına aldığı küçük çocuğa "Şimdi bize gideceğiz. Bizim evde kalacaksın. Bizim evde abi lazımdı, bize gideceğiz" diyerek ekip otosuna götürdü.

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Meslektaşının oğlunu böyle teselli etti
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