Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Diyarbakır ve 3 il için yağış uyarısı yaptı!
Giriş Tarihi: 8.3.2024 15:26 Son Güncelleme: 8.3.2024 15:27

Meteoroloji Diyarbakır ve 3 il için yağış uyarısı yaptı!

Meteoroloji, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa için yağış uyarısı yaparken yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı beklendiğini açıkladı...

İHA
Meteoroloji Diyarbakır ve 3 il için yağış uyarısı yaptı!
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yağışların, cumartesi öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır çevreleri, Mardin'in batısında, Batman'ın kuzey kesimlerinde ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.
Genel olarak yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle bin metre üzeri rakımlı kesimli yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiği açıklandı.
Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji Diyarbakır ve 3 il için yağış uyarısı yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA