Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar
Giriş Tarihi: 6.8.2022 00:09 Son Güncelleme: 6.8.2022 00:09

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu raporu duyuruları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonu planı yapanlar ve dışarda işi olanlar yoğun olarak merak ederek "Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

6 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu, hafta sonu sevdikleriyle dışarı çıkacaklar ve pek çok sebeple dışarı çıkacaklar tarafından Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos merak edilerek, "Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: METEOROLOJİ İLE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

6 Ağustos il il Meteoroloji hava durumu raporu ve tüm detaylar şöyle;

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı iç kesimleri, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın doğusu, Uşak, Afyon'un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın doğusu, Uşak, Afyon'un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa'nın doğusu, Uşak, Kütahya çevreleri ile Afyon'un kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 24°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

KÜTAHYA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 27°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 24°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin, yarın zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile yarın Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM 17°C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 14°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

DENİZLERDE HAVA

Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ilk saatlerde kuzeybatıdan, kuzeyi gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, batısı yarın öğle saatlerinden yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinde yer yer 6, Mersin Körfezi yarın ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m; Görüş: İyi.

Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m, yer yer 0,75m; Görüş: İyi.

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Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar
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