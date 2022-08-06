Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos | Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte il il tüm detaylar

6 Ağustos Meteoroloji hava durumu raporu, hafta sonu sevdikleriyle dışarı çıkacaklar ve pek çok sebeple dışarı çıkacaklar tarafından Meteoroloji Hava Durumu Raporu 6 Ağustos merak edilerek, "Meteoroloji ile bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
6 Ağustos il il Meteoroloji hava durumu raporu ve tüm detaylar şöyle;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı iç kesimleri, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın doğusu, Uşak, Afyon'un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa'nın doğusu, Uşak, Afyon'un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları ve İstanbul'un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Manisa'nın doğusu, Uşak, Kütahya çevreleri ile Afyon'un kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 24°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu
KÜTAHYA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 27°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 21°C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 24°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin, yarın zamanla bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile yarın Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 24°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ilk saatlerde kuzeybatıdan, kuzeyi gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, batısı yarın öğle saatlerinden yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yarın öğle saatlerinde yer yer 6, Mersin Körfezi yarın ilk saatlerde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50m, yer yer 0,75m; Görüş: İyi.