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Giriş Tarihi: 18.10.2026 12:06

Meteoroloji hava durumunu açıkladı! 24 il için sağanak yağış: İstanbul'da yağmur devam edecek mi?

İstanbul’da etkili olan yağışların ardından gözler önümüzdeki günlerin hava tahminlerine çevrildi. Kenti etkisi altına alan sağanak yağışlar sonrası yağışların ne zaman sona ereceği araştırılırken AKOM’un değerlendirmeleri de gündeme geldi. İstanbul’da sıcaklıkların nasıl değişeceği ve yağışlı havanın hangi bölgelerde etkisini sürdüreceği merak konusu oldu.

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Meteoroloji hava durumunu açıkladı! 24 il için sağanak yağış: İstanbul’da yağmur devam edecek mi?
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İstanbul'da günlerdir süren yoğun yağışların ardından kentte havanın nasıl seyredeceği merak ediliyor. AKOM'un haftalık meteorolojik değerlendirmesine göre, hafta boyunca etkisini gösteren yağışlı sistemin 18 Ekim Pazar günü itibarıyla İstanbul'dan uzaklaşması öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR MOLASI: SICAKLIK 17 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da bugün yağış beklenmezken hava sıcaklığının sabah saatlerinde 11 derece, öğle saatlerinde ise 17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Akşam 15, gece saatlerinde 14 derece civarında seyretmesi öngörülen sıcaklıkla birlikte nem oranının yüzde 55-80 aralığında olması bekleniyor. Lodos ve karayel yönlerinden esecek rüzgarın ise yer yer kuvvetini artıracağı bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN BAZI BÖLGELERE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün risk haritasında Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri için turuncu kodlu, bölgenin iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için ise sarı kodlu uyarı yayımlandı. Akşam saatlerine doğru batı ve iç bölgelerde yağışların hafiflemesi beklenirken, yağışlı havanın Doğu Karadeniz'de Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin çevresinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde ise yurt genelindeki yağışların büyük ölçüde azalacağı tahmin ediliyor.

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İSTANBUL'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞIŞ VAR MI?

AKOM'un hava tahmin raporuna göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış öngörülmüyor. 22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günlerinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 24 Ekim Cumartesi günü ise termometrelerin en düşük 15, en yüksek 21 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Son değerlendirmelere göre kentte sağanakların ardından hafta boyunca ılık ve yağışsız hava koşulları öne çıkacak.

METEOROLOJİ'DEN 24 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak dışında kalan illerde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Ayrıca Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Meteoroloji hava durumunu açıkladı! 24 il için sağanak yağış: İstanbul'da yağmur devam edecek mi?
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