Meteoroloji hava durumunu açıkladı! 24 il için sağanak yağış: İstanbul’da yağmur devam edecek mi?

İSTANBUL'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞIŞ VAR MI?

AKOM'un hava tahmin raporuna göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış öngörülmüyor. 22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma günlerinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması, sıcaklığın 22 dereceye kadar çıkması bekleniyor. 24 Ekim Cumartesi günü ise termometrelerin en düşük 15, en yüksek 21 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Son değerlendirmelere göre kentte sağanakların ardından hafta boyunca ılık ve yağışsız hava koşulları öne çıkacak.