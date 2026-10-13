Meteoroloji’den 16 il için uyarı! Kuvvetli sağanak, fırtına ve çöl tozu geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ÇÖL TOZU ETKİLİ OLACAK

MGM'nin 12 Ekim'de yayımladığı ve 13 Ekim öğle saatlerine kadar geçerli olan uyarısına göre Suriye kaynaklı toz taşınımının Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yer yer yoğun olması bekleniyor.

Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği bildiriliyor. Yağışla birlikte tozun yere inmesi sonucunda araçlarda ve açık alanlarda çamur kalıntıları oluşabilir. Görüş mesafesindeki azalma da trafikte sorunlara yol açabilir.