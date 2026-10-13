Meteoroloji’den 16 il için uyarı! Kuvvetli sağanak, fırtına ve çöl tozu geliyor

Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırırken bazı bölgelerde çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor. Meteoroloji'nin haftalık tahmininde ise bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği kaydediliyor.
13 Ekim Salı günü için yayımlanan hava durumu haberlerinde 16 il, kuvvetli sağanak ve toz taşınımı riskleri nedeniyle uyarı listesinde yer aldı.
Kuvvetli sağanak beklenen iller arasında Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ bulunuyor. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde ise toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
MGM'nin günlük tahminine göre yağışların özellikle Marmara'nın batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ve Şanlıurfa çevresinde yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyor.
Özellikle kısa sürede yoğun yağış alan bölgelerde su birikintileri oluşabileceği için sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve suyla kaplanan yollarda dikkatli hareket etmeleri önem taşıyor.
MGM'nin 12 Ekim'de yayımladığı ve 13 Ekim öğle saatlerine kadar geçerli olan uyarısına göre Suriye kaynaklı toz taşınımının Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde yer yer yoğun olması bekleniyor.
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği bildiriliyor. Yağışla birlikte tozun yere inmesi sonucunda araçlarda ve açık alanlarda çamur kalıntıları oluşabilir. Görüş mesafesindeki azalma da trafikte sorunlara yol açabilir.
Meteoroloji'nin 13-19 Ekim dönemini kapsayan haftalık tahminine göre 14 Ekim Çarşamba günü Marmara ve Kuzey Ege kıyıları başta olmak üzere bazı bölgelerde rüzgârın kuvvetlenmesi bekleniyor.
Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda rüzgârın saatte 40-80 kilometre hızla esebileceği, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli yağış, toz taşınımı ve rüzgârın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi önem taşıyor. Sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı ve yolların kayganlaştığı koşullarda daha dikkatli olması, kuvvetli rüzgâr sırasında ise ağaç ve yapıların çevresinde bulunmaktan kaçınması öneriliyor.
İl ve ilçe bazındaki güncel tahminler ile uyarıların geçerlilik saatleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi takip edilebilir.
15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri dışında kalan diğer yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
16 EKİM CUMA HAVA DURUMU
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Aydın kıyıları dışında kalan diğer yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
18 EKİM PAZAR HAVA DURUMU
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kıyı ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parcalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ş.Urfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı