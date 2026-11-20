Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Amasya, Bilecik, Bursa, Edirne, Giresun, Gümüşhane, İstanbul
, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon
ve Yalova için kuvvetli rüzgâr nedeniyle sarı kodlu uyarı yayınladı. Megakentte devam eden lodosun bugün etkisini artırması bekleniyor. Lodosun bugün 85 km/h seviyelerine çıkması bekleniyor. Boğaz'da dalgalar metrelerce yükselirken, vatandaşların seyahatlerinde dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Bingöl, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Tunceli ve Van için kuvvetli yağış, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Osmaniye için de gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Trabzon-Bayburt sınırındaki 3 bin 180 rakımlı Kırklar Mescidi'nin inşaatında çalışanların bulunduğu iki araç, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda kaldı. Ekipler, iş makineleri ve paletli kar temizleme aracıyla yolu açarak mahsur kalanların araçlarına ulaştı.